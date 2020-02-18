https://static.news.ru/photo/c539ce7e-5257-11ea-ba04-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко и Наташа Королёва Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, шокировал своих поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию.

Композиция «Два коня», холст, масло (сливочное), имульгаторы, — подписал снимок супруг певицы Наташи Королёвой.

Однако интернет-пользователи не оценили юмор танцовщика.

Стыдобища и позор, очень унизительно! — написал один из комментаторов.

По словам подписчиков Глушко, настоящие мужчины не могут так себя вести. Его призвали серьёзнее относиться к своим публикациям.

Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждения блондинки стали её «обнажённые» фото с Глюкозой. На них они предстают топлес в образах русалок.