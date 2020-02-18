Стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, шокировал своих поклонников, опубликовав в Instagram новую фотографию.
Композиция «Два коня», холст, масло (сливочное), имульгаторы, — подписал снимок супруг певицы Наташи Королёвой.
Однако интернет-пользователи не оценили юмор танцовщика.
Стыдобища и позор, очень унизительно! — написал один из комментаторов.
По словам подписчиков Глушко, настоящие мужчины не могут так себя вести. Его призвали серьёзнее относиться к своим публикациям.
Как ранее писал NEWS.ru, телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания. На этот раз поводом для обсуждения блондинки стали её «обнажённые» фото с Глюкозой. На них они предстают топлес в образах русалок.
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