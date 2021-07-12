«Репутация будет уничтожена»: муж Бородиной заявил об угрозах

Муж известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров обратился к звёздному адвокату Сергею Жорину из-за поступающих ему угроз, передаёт StarHit. Бизнесмена вынуждают отказаться от всего совместно нажитого за шесть лет брака.
Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберёшься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете, — рассказали в окружении пары.
Сам Омаров никак не комментирует развод и отказывается от любых комментариев. Беседа между ведущей и бизнесменом назначена на 19 июля. Омаровым предстоит рассказать, почему они решили развестись, как разделят совместно нажитое имущество и достигли ли они договорённости относительно дальнейшего воспитания общего ребёнка. После этого им традиционно будет дано время на примирение. Поклонники однако на воссоединение не рассчитывают.
Жорин на запрос журналистов
Ранее сообщалось, что Бородина и Омаров решили вопрос с разделом имущества и алиментами.