16+

Рубрики

Медиа

Архив

Шоу-бизнес

«Репутация будет уничтожена»: муж Бородиной заявил об угрозах

11:37, 12 июля 2021
Ксения Бородина, Курбан Омаров Ксения Бородина, Курбан Омаров Фото: Ксения Бородина/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Муж известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров обратился к звёздному адвокату Сергею Жорину из-за поступающих ему угроз, передаёт StarHit. Бизнесмена вынуждают отказаться от всего совместно нажитого за шесть лет брака.

Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберёшься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете, — рассказали в окружении пары.

Сам Омаров никак не комментирует развод и отказывается от любых комментариев. Беседа между ведущей и бизнесменом назначена на 19 июля. Омаровым предстоит рассказать, почему они решили развестись, как разделят совместно нажитое имущество и достигли ли они договорённости относительно дальнейшего воспитания общего ребёнка. После этого им традиционно будет дано время на примирение. Поклонники однако на воссоединение не рассчитывают.

Жорин на запрос журналистов заявил, что деньги и делёжка имущества интересуют Омарова в последнюю очередь, главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. У Ксении и Курбана есть дети от предыдущих браков: у Бородиной — дочь Маруся, у Омарова — сын Омар. Общая дочь Теона, судя по последним постам ведущей «Дома-2» в Instagram, останется жить с ней.

Ранее сообщалось, что Бородина и Омаров решили вопрос с разделом имущества и алиментами.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео