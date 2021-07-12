«Репутация будет уничтожена»: муж Бородиной заявил об угрозах

Муж известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров обратился к звёздному адвокату Сергею Жорину из-за поступающих ему угроз, передаёт StarHit. Бизнесмена вынуждают отказаться от всего совместно нажитого за шесть лет брака.

Насколько мне известно, Курбану поступают угрозы: мол, если соберёшься на что-то претендовать, будь готов к тому, что твоя репутация будет полностью уничтожена, выставят в максимально плохом свете, — рассказали в окружении пары.

Сам Омаров никак не комментирует развод и отказывается от любых комментариев. Беседа между ведущей и бизнесменом назначена на 19 июля. Омаровым предстоит рассказать, почему они решили развестись, как разделят совместно нажитое имущество и достигли ли они договорённости относительно дальнейшего воспитания общего ребёнка. После этого им традиционно будет дано время на примирение. Поклонники однако на воссоединение не рассчитывают.

Жорин на запрос журналистов заявил , что деньги и делёжка имущества интересуют Омарова в последнюю очередь, главное для него — это общение с детьми и участие в их воспитании. У Ксении и Курбана есть дети от предыдущих браков: у Бородиной — дочь Маруся, у Омарова — сын Омар. Общая дочь Теона, судя по последним постам ведущей «Дома-2» в Instagram, останется жить с ней.

Ранее сообщалось, что Бородина и Омаров решили вопрос с разделом имущества и алиментами.