Муцениеце вышла в прямой эфир в неадекватном состоянии

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Актриса Агата Муцениеце провела прямую трансляцию в Instagram со своими подписчиками, в которой решила обсудить вопросы астрономии. Фанатов звезды смутила эмоциональность артистки, они заподозрили, что она находилась не совсем в адекватном состоянии.

Во время трансляции Муциниеце предстала в белой одежде и с распущенными волосами. Актриса рассказала поклонникам, что отчётливо видит каждую звезду. При этом создавалось впечатление, что она вот-вот расплачется.

Они образуют разные формы, они на разной широте и долготе, по разным системам координат. Это несправедливо, что я не знаю... Почему я так сильно хочу знать? Никто не может дать ответ: ни книги, ни телескоп. Просто примитивно, что никто не отвечает на мои вопросы, — сумбурно заявила она.

Поклонники предположили, что Агата позволила себе лишнего из алкогольных напитков. Нашлись и те, кто отреагировал жёстче. «Теперь становится понятно, почему от неё сбежал Прилучный», написали в комментариях.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Агата Муцениеце вновь улетела на Мальдивы. В этот раз артистка решила посвятить отдых только себе и не взяла с детей. Однако это обстоятельство натолкнуло пользователей Сети на мысль, что девушка там всё-таки не одна.