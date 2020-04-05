Муцениеце вспомнила о разводе с Прилучным в своём новом шоу

https://static.news.ru/photo/fb4e3494-7752-11ea-bed6-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце и Павел Прилучный Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса и блогер Агата Муцениеце запустила новую программу в YouTube. Героиней первого выпуска стала певица Рита Дакота. Во время беседы девушки поговорили о том, как пережили расставание с отцами своих детей.

Шоу Муцениеце получило название «Полный развод», у неё более 600 тысяч подписчиков. Актриса в своей программе намерена честно обсуждать самый сложный и болезненный этап в жизни человека. Агата уверена, что переживаниями и эмоциями, накрывающими в это время, нужно делиться.

Героиней первой программы стала певица Рита Дакота, которая тоже развелась с отцом своей дочери Мии Владом Соколовским. При этом сама Муцениеце призналась, что решение разойтись с Павлом Прилучным зрело в ней на протяжении года.

Наши отношения стали портиться год назад. И эти дурацкие стадии отрицания, всепрощения. Я не могла поверить, что человек может мне плохо что-то говорить. Мне казалось, что это просто плохая стадия, которая скоро закончится. Но в итоге чем больше я прощала, тем больше человек себе позволял, — рассказала Муцениеце.

При этом, по словам девушки, на неё сильно давила публичная сторона вопроса, и ей казалось, что все будут в ней разочарованы.

Как писал NEWS.ru, ранее Агата рассказала о причинах развода с Прилучным.