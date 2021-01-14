Муцениеце рассказала об абьюзе в браке с Прилучным

https://static.news.ru/photo/196ffd1c-571e-11eb-801f-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце поделилась воспоминаниями о тяжёлом браке с бывшим супругом Павлом Прилучным. Так, артистка нередко становилась жертвой откровенного абьюза.

По словам Муцениеце, постоянное давление Прилучного изменило её в худшую сторону. Девушке приходилось винить себя во всех проблемах, чтобы хоть как-то спасти отношения. Сейчас своё странное поведение актриса объясняет простой влюблённостью.

Мне казалось, что я плохая жена, мать, хозяйка, выгляжу плохо и вообще не заслуживаю быть рядом с таким мужчиной, как он. Ведь он намного красивее, сексуальнее, талантливее меня, — отметила Муцениеце, слова которой приводит StarHit.

Актриса также добавила, что первое время после разрыва чувствовала себя очень плохо. Ей удалось восстановиться только со временем. Сегодня артистка полностью посвящает себя работе. По словам Муцениеце, она готова к новым отношениям, однако теперь при выборе партнёра действует более избирательно.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Агата Муцениеце в своём Instagram отреагировала на страстное фото с её бывшим мужем Павлом Прилучным, которое опубликовала Мирослава Карпович.

Муцениеце поздравила подписчиков с Рождеством, однако в тексте поздравления подписчики явно увидели намёки на то, что актриса осуждает публикацию фото Карпович с Прилучным.