Муцениеце: «Прилучный говорит, что до сих пор любит меня»

https://static.news.ru/photo/51e1b194-d745-11ea-b890-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце опубликовала новый выпуск своего YouTube-шоу «Честный развод», в котором призналась, что с трудом переживает предательство со стороны бывшего мужа Павла Прилучного.

Ранее стало известно, что артист изменял, находясь в браке с Муцениеце, вёл разгульный образ жизни. У звёзд был любовный четырёхугольник.

По словам Агаты, бывший возлюбленный до сих пор говорит, что любит только её.

Он говорит, что любит меня. До сих пор! Мне это непонятно, ведь если ты любишь, то борешься за свою любовь, — отметила телеведущая.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос, которая стала новой гостьей «Честного развода», призвала Муцениеце не верить бывшему мужу. Она считает, что Прилучный любит её только как мать его детей.

Ранее актёра видели в компании Карпович на побережье Чёрного моря. Молодые люди прокатились на яхте. Вместе с Павлом был семилетний сын Тимофей и четырёхлетняя дочь Мия. До этого, в июне 2020 года, пару заметили во время прогулки по Москве.

Прилучный познакомился с Карпович во время репетиции спектакля. Сам актёр с 2011 года был женат на актрисе Агате Муцениеце. В феврале 2020-го супруги заявили, что решили разойтись, в начале лета они официально развелись.

На днях стало известно, что Прилучный и Карпович стали жить под одной крышей. По слухам, звезда переехала к любимому в тот самый дом, из которого он совсем недавно выгонял Агату Муцениеце. Соседи от новой возлюбленной актёра пребывают в шоке. Они уже слышали, как Мирослава наводит свои порядки и спорит с домработницей, заявляя, что она в этом доме хозяйка, писал NEWS.ru.