«Может выпить»: Боня рассказала об отношении Бузовой к алкоголю

Телеведущая Виктория Боня рассказала Teleprogramma.pro об отношении певицы и ведущей Ольги Бузовой к алкоголю.

Боня признаёт: Бузова может выпить после концерта.

Когда я однажды разговаривала с Ольгой, она мне призналась: «Вика, я никогда перед концертом не пью. Я могу выпить уже после, но не до», — рассказала Боня.

Телеведущая не понимает всеобщего интереса к поведению Ольги на концерте Хаммали и Наваи в Москве. Боня напомнила: людям чаще нужно следить за собой, а не за Бузовой.

Ну и что. Человек разве не может выпить и расслабиться. Вдруг наступил сухой закон, и все такие правильные стали. <...> Начни с себя. Бузова уже начала, — отметила Виктория.

Кроме того, Боня добавила, что ни разу не видела Ольгу пьяной.

Напомним, что Бузова привлекла к себе внимание «пьяными» танцами и странными «манёврами» на концерте Хаммали и Наваи. Соответствующий ролик, в финале которого экс-ведущая «Дома-2» оказывается на полу, разместила в минувшие выходные в сторис Instagram присутствовавшая на том же концерте модель Алеся Кафельникова.

Ранее основатель сети реабилитационных центров Никита Лушников в беседе с NEWS.ru предположил: Ольга Бузова в тот момент находилась в нетрезвом состоянии, но причина, скорее всего, не в наркотиках.