Мошенники в доме Славы Зайцева заинтересовали прокуратуру

Жалобы поклонников и коллег российского модельера Вячеслава Зайцева на то, что в его доме поселились мошенники, цели которых неизвестны, проверит прокуратура.
Члены семьи модельера утверждают, что неизвестные незаконно поселились в доме тяжелобольного Зайцева. Они снимают и выкладывают в TikTok ролики, чем, по мнению родственников, порочат его имя.
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По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила глава пресс-службы Людмила Нефедова.
Ранее NEWS.ru писал, что загостились у Зайцева телезвезда Галина Гарафутдинова и члены её семьи, включая сына, который был участником шоу «Дом-2». Известный российский модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона, чем, похоже, решили воспользоваться так называемые «друзья семьи». Они постоянно выкладывают в TikTok ролики с участием 83-летней знаменитости. Причём фанаты уверены, Зайцев не совсем отдаёт себе отчёт в том, что происходит.