Мошенники в доме Славы Зайцева заинтересовали прокуратуру

https://static.news.ru/photo/39f47ada-93fb-11eb-bfda-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Жалобы поклонников и коллег российского модельера Вячеслава Зайцева на то, что в его доме поселились мошенники, цели которых неизвестны, проверит прокуратура.

Члены семьи модельера утверждают, что неизвестные незаконно поселились в доме тяжелобольного Зайцева. Они снимают и выкладывают в TikTok ролики, чем, по мнению родственников, порочат его имя.

Информация появилась на телеканале РЕН ТВ. Московская прокуратура заинтересовалась нахождением посторонних в доме модельера, чем нарушаются его жилищные и имущественные права.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщила глава пресс-службы Людмила Нефедова.

Ранее NEWS.ru писал, что загостились у Зайцева телезвезда Галина Гарафутдинова и члены её семьи, включая сына, который был участником шоу «Дом-2». Известный российский модельер Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона, чем, похоже, решили воспользоваться так называемые «друзья семьи». Они постоянно выкладывают в TikTok ролики с участием 83-летней знаменитости. Причём фанаты уверены, Зайцев не совсем отдаёт себе отчёт в том, что происходит.