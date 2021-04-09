Моргенштерн пожертвовал детям-сиротам сумму, напоминающую «число зверя»

https://static.news.ru/photo/a695a9b4-9a3d-11eb-846c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/morgenshtern

Рэпер Моргенштерн оформил пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкортостана «Наши дети». Он передал организации 666 666 рублей.

Музыкант направил деньги в рамках акции «День заботы». Это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования акции, говорится в группе фонда «ВКонтакте».

Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан. <...> Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не всё равно, — отмечается в сообщении.

В НКО рассказали телеканалу «360», что все средства пойдут на проект «Наставничество». В рамках него воспитанники детских домов, которые после 16 лет выпускаются из учреждения и поступают в колледжи, получают «взрослого друга», который его поддерживает. На одного наставника фонд тратит 2,5 тысячи рублей в месяц. Кроме того, деньги пойдут на работу психологов, которые получают по 300 рублей за час работы.

Моргенштерн — уроженец башкирской столицы Уфы.

Число 666 в христианстве называют «числом зверя», под которым скрыто имя Сатаны.

Как писал NEWS.ru, журналист Руслан Осташко, работающий одним из ведущих на политическом шоу Первого канала «Время покажет», решил засудить рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Он считает, что певец склоняет фанатов к употреблению наркотиков и вовлекает их в занятия проституцией.