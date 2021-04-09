Моргенштерн пожертвовал детям-сиротам сумму, напоминающую «число зверя»

Рэпер Моргенштерн оформил пожертвование фонду помощи детям-сиротам из Башкортостана «Наши дети». Он передал организации 666 666 рублей.
Музыкант направил деньги в рамках акции «День заботы». Это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования акции,
Известный рэпер Моргенштерн пожертвовал 666 666 рублей на развитие проекта «Наставничество» в республике Башкортостан. <...> Алишер, мы просто безгранично вам благодарны и очень ценим то, что вам не всё равно, — отмечается в сообщении.
В НКО
Моргенштерн — уроженец башкирской столицы Уфы.
Число 666 в христианстве называют «числом зверя», под которым скрыто имя Сатаны.
Как писал NEWS.ru, журналист Руслан Осташко, работающий одним из ведущих на политическом шоу Первого канала «Время покажет», решил засудить рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Он считает, что певец склоняет фанатов к употреблению наркотиков и вовлекает их в занятия проституцией.