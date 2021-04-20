Моргенштерн отменяет концерты на Украине

https://static.news.ru/photo/f27119ca-a22d-11eb-a839-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/morgen_shtern/

Рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, отменяет три концерта на Украине. Музыкант признаётся, что боится ехать в бывшую союзную республику, особенно после Одессы.

О своём намерении отменить или перенести концерты Моргенштерн сообщил во время прямого эфира в Instagram.

Сейчас мы вообще не поедем, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные. И, похоже, снова будут переноситься концерты, потому что большинство артистов уже все перенесли. Особенно после истории с Одессой. Мне страшно банально, я не буду врать. Мне страшно ехать, — пояснил поклонникам артист.

Что касается истории с Одессой, она произошла в 2019 году. Тогда во время пожара в колледже экономики погибли 12 студентов. Вскоре после этого в город приехал с концертами Моргенштерн, который умудрился назвать «показухой» царивший в городе траур.

Выступать музыкант планировал в Киеве, Запорожье, Харькове. Концерты должны были состояться этим летом.

Как сообщалось ранее, рэпер Моргенштерн отреагировал на возбуждение административного дела за пропаганду наркотиков. Ранее сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family (ч. 4 ст. 6.13 КоАП РФ).