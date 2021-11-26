Моргенштерн отменил концерты в России

Уехавший в ОАЭ рэпер Моргенштерн отменил ближайшие концерты в России. Запланированное на 26 ноября выступление в московском клубе Gipsy перенесено на весну, заявил РЕН ТВ его концертный директор. Популярный исполнитель покинул Россию после заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина, что он торгует наркотиками.

Сольных концертов в ближайшее время не запланировано, — заявил представитель артиста.

При этом в качестве причины отмены он сослался на пандемию коронавируса.

Известно, что ранее рэпер вместе с супругой выехали через Белоруссию в Арабские Эмираты и сейчас живут в роскошном отеле на острове Палм-Джумейра в Дубае.

Информация о том, что Моргенштерн покинул Россию, появились в СМИ после того, как председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что рэпер «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Глава СК подчеркнул, что в настоящее время необходимо уделять внимание не только образованию молодёжи, но и её воспитанию.

Ранее сообщалось, что СК РФ проведёт очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год.