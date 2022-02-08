Моргенштерн опроверг сообщения об эмиграции из России

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) опроверг новость о том, что он эмигрировал из России. Об этом музыкант написал в Instagram. Ранее брат рэпера Макс Штерн рассказал NEWS.ru, что Алишер уже распродал почти всё имущество и бизнес в России и приобрёл дом на берегу Персидского залива.

Речь шла о переезде исполнителя на постоянное место жительства в Дубай. Музыкант прокомментировал эту новость словами:

Россия от меня так легко не отделается.

Информацию о переезде исполнителя в Дубай на ПМЖ также подтвердил NEWS.ru представитель международной компании Premium Dubai , помогающей ВИП-россиянам с отдыхом, оформлением необходимых документов и обустройством в Дубае. Некоторые знакомые музыканта заявили, что «точно знают», что музыкант «распродаёт всю недвижимость и бизнес в России».

О переезде Моргенштерна в другую страну заговорили первоначально после того, как глава СК Александр Бастрыкин высказался о том, что рэпер торгует в соцсетях наркотиками. Адвокат музыканта Сергей Жорин предположил, что главу Следственного комитета неправильно проинформировали, так как раньше никаких обвинений в адрес Моргенштерна по торговле наркотиками в соцсетях не высказывалось. Хотя его действительно штрафовали за пропаганду наркотиков в клипах.

Новость об отъезде рэпера появилась после заявлений главы СК. Но представитель Моргенштерна сообщил, что тот выехал из страны запланированно и оправился на частное мероприятие в Белоруссию.

В декабре 2021 года Моргенштерн решил ответить Александру Бастрыкину новым клипом «Домой», где спел о том, что «торгует» в соцсетях лишь своим лицом.