Молодой муж Бабкиной прервал молчание

https://static.news.ru/photo/deb3db50-7945-11ea-a484-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: Anatoly Lomokhov /Russian Look/Global Look Press

Молодой муж Надежды Бабкиной Евгений Гор наконец-то прервал молчание, которое хранил в Сети. Накануне появилась информация о том, что артистка введена в искусственную кому и у неё коронавирус.

Гор на это заявил, что с Бабкиной «всё в порядке», она дома и занимается хозяйством. Но ему пришлось замолчать после того, как концертный директор артистки рассказала, что у неё пневмония и она действительно госпитализирована.

После затянувшей паузы Евгений Гор опубликовал в Instagram туманное послание, судя по которому, он очень недоволен шумихой вокруг его супруги.

К сожалению... Человечество падает... И падает все ниже и ниже. И это большинство из вас. Среди вас очень сложно... — пожаловался спутник певицы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тест-системы могли не выявить коронавирус в анализах артистки Надежды Бабкиной, поскольку он может находиться в латентной форме. Такое мнение высказал профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев. Этим объясняется и клиническая картина болезни, которая также говорит о наличии COVID-19.