Врач: коронавирус у Бабкиной может быть в латентной форме

https://static.news.ru/photo/4a14803c-78d0-11ea-96b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Тест-системы могли не выявить коронавирус в анализах артистки Надежды Бабкиной, поскольку он может находиться в латентной форме. Такое мнение высказал профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев. Этим объясняется и клиническая картина болезни, которая также говорит о наличии COVID-19.

Кроме того, в организм артистки мог попасть мутировавший вариант вируса.

Но если, скажем, у неё окажется мутированный вариант вируса, это станет тревожным сигналом. Дело в том, что при трансформации вирус становится более агрессивным и наносит ещё больший деструктив иммунной системе, — пояснил медик в интервью «Вечерней Москве».

По словам эксперта, при латентном варианте количество частиц вируса в организме настолько мало, что анализ зачастую показывает отрицательный результат, однако это не значит, что пациент здоров.

Говоря о госпитализации Бабкиной, Конев подчеркнул, что состояние искусственной комы, в которую ввели певицу, в общем-то, неопасно. Гораздо более страшными являются осложнения, которые происходят из-за COVID-19.

Может возникнуть пневмофиброз — разрастание соединительной ткани в лёгких вследствие воспаления, — заключил специалист.

Ранее представитель Бабкиной раскрыл диагноз известной певицы. Он подтвердил, что она находится в больнице с диагнозом «пневмония» и сдала тест на коронавирус. Анализ показал отрицательный результат, писал NEWS.ru.