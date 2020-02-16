https://static.news.ru/photo/14bd67c4-50bb-11ea-bdde-fa163e074e61_660.jpg Евгений Петросян Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Сети обсуждают новый образ Евгения Петросяна. 74-летний юморист появился на Fashion Freak Show в Москве и поразил фанатов своим внешним видом. По словам поклонников, после развода он помолодел лет на 20 и выглядит довольно свежо.

На последних снимках видно, что юморист отказался от классических костюмов и перешёл на более молодежный стиль casual.

Образ просто огонь! Супер! Так держать! — написала одна из его подписчиц.

Пользователи отметили, что, судя по всему, новая супруга юмориста Татьяна Брухунова вдохнула в него новые силы, поэтому Петросян «расцвёл» и радует публику своим новым имиджем. Больше всего фанатам понравилась обувь юмориста.

Великолепный образ. Туфли вообще отпад, — заключили юзеры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Татьяна Брухунова, новоявленная супруга шоумена Евгения Петросяна, продемонстрировала небольшую часть своих украшений. «Цацки-цацочки», как она их назвала, были продемонстрированы в ходе прямого эфира в Instagram.