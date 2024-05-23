«Модная тема»: Безрукова рассказала, ходит ли к психологам Безрукова заявила, что справляется с жизненными проблемами без психологов

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Ирина Безрукова

Сегодня стало модной темой обращение к психологам, заметила актриса Ирина Безрукова в беседе с корреспондентом NEWS.ru. На премьере нового оригинального проекта KION «Клиника счастья. Реалити» артистка подчеркнула, что сама не прибегает к помощи таких специалистов.

Мне кажется, сильные личности, которые способны анализировать свое поведение и поведение других, могут обойтись без психолога. Вот я обхожусь. При этом я вижу, как многим моим знакомым и друзьям психологи помогли. Мне кажется, это просто очень раскрученная, модная тема, — сказала Безрукова.

Она добавила, что поход к специалисту — индивидуальное дело. Однако всю жизнь обращаться к психологам не имеет смысла, поскольку это говорит о бесполезности такой помощи, считает актриса. Вместе с тем Безрукова допустила, что экспертное мнение со стороны может поддержать в стрессовой ситуации.

Ранее психолог Екатерина Смирнова посоветовала избавляться от негативных эмоций с помощью пения. Кроме того, при пении происходит тренировка мозга, поскольку включаются одновременно и голос, и дыхание, подчеркнула специалист.

Психолог также обратила внимание на слова и смыслы в треках. По ее мнению, композиция, которая содержит в себе негативный смысл, может привести к разрушениям внутри человека.