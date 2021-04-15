Модель за 300 тысяч рублей превратилась в «толстую версию Кардашьян»

https://static.news.ru/photo/d5d826d4-9e6b-11eb-af0b-96000091f725_660.jpg Фото: sammyy02k / instagram

Британка, фанатеющая от Ким Кардашьян, потратила около трёх тысяч фунтов стерлингов (почти 300 тысяч рублей), чтобы приблизиться к своему кумиру.

Как пишет Daily Star, 28-летней Сэмми Кригер (Sammy Krieger) очень хотела быть похожей на Кардашьян, но вместо этого над ней начали издеваться в соцсетях.

Многие парни называют меня уродиной. Мне говорят, что я — жирная Ким, или толстая версия её сестры Кайли Дженнер, — расстроилась Кригер.

Она призналась, что негативные комментарии её задевают, хотя люди её даже не знают. И несмотря на то, что невозможно «нравиться всем подряд», модель недовольна отношением к ней.

Каждый имеет право на своё мнение, и я не буду спорить с теми, кто называет меня толстой! — в итоге решила плюс-сайз-модель.

Сейчас у девушки более 3,3 млн подписчиков в Instagram и 835,4 тысячи — в TikTok, она зарабатывает огромные деньги на рекламе и считает, что нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть как Ким, «ведь ей уже 40 лет, а она выглядит просто великолепно», заключила Кригер.

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