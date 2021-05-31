Модель OnlyFans перенесла сердечный приступ после TikTok-челленджа

https://static.news.ru/photo/9f33c700-c210-11eb-97cc-96000091f725_660.jpg Бриатни Портильо Фото: tiktok.com/@brivtny

Модель OnlyFans Бриатни Портильо рассказала, что перенесла сердечный приступ после участия в TikTok-челлендже Dry Scooping («Сухой черпак»), пишет Daily Dot.

Задача участников челленджа состоит в том, чтобы употреблять ложку протеинового порошка перед занятиями спортом. По их мнению, так можно повысить бодрость и выносливость.

Портильо после приёма порока почувствовала тяжесть в груди и лёгкую боль. 20-летния девушка подумала, что у неё произошла паническая атака и не придала симптомам значения. Через какое-то время боль утихла, однако появились тошнота и головокружение.

Я сильно вспотела и промокла, несмотря на то что была в бикини. Потом боль в груди вернулась, и на этот раз сильнее. Боль перешла на спину и левую руку, моя левая рука немного обмякла. Я знала, что это симптомы сердечного приступа, — поделилась модель.

Прибывшие врачи выявили у неё сердечный приступ с небольшим повреждением сердца. Она сможет вернуться к тренировкам через три-четыре недели. Медики также посоветовали тщательно смешивать порошок с водой.

Я просто хочу, чтобы люди были осторожны с тем, что они потребляют. То, что вы видите это в интернете, даже если это предназначено для фитнеса, не означает, что это безопасно. Быть молодым — не значит быть непобедимым, — предупредила Портильо.

@brivtny Putting this out there so yâall donât do what I did because Iâm the type of person to try anything and everything I see here w/o questioning it ##fypã· Be A Clown - Û° Osuna ð¥

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