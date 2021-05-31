Модель OnlyFans перенесла сердечный приступ после TikTok-челленджа

Модель OnlyFans Бриатни Портильо рассказала, что перенесла сердечный приступ после участия в TikTok-челлендже Dry Scooping («Сухой черпак»), пишет Daily Dot.
Задача участников челленджа состоит в том, чтобы употреблять ложку протеинового порошка перед занятиями спортом. По их мнению, так можно повысить бодрость и выносливость.
Портильо после приёма порока почувствовала тяжесть в груди и лёгкую боль. 20-летния девушка подумала, что у неё произошла паническая атака и не придала симптомам значения. Через какое-то время боль утихла, однако появились тошнота и головокружение.
Я сильно вспотела и промокла, несмотря на то что была в бикини. Потом боль в груди вернулась, и на этот раз сильнее. Боль перешла на спину и левую руку, моя левая рука немного обмякла. Я знала, что это симптомы сердечного приступа, — поделилась модель.
Прибывшие врачи выявили у неё сердечный приступ с небольшим повреждением сердца. Она сможет вернуться к тренировкам через три-четыре недели. Медики также посоветовали тщательно смешивать порошок с водой.
Я просто хочу, чтобы люди были осторожны с тем, что они потребляют. То, что вы видите это в интернете, даже если это предназначено для фитнеса, не означает, что это безопасно. Быть молодым — не значит быть непобедимым, — предупредила Портильо.
Ранее сообщалось, что болгарская актриса Лорина Камбурова, звезда фильма ужасов «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017), умерла в возрасте 30 лет. Последние несколько дней девушка провела в больнице, где лечилась от двустороннего воспаления лёгких.