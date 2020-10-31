«Много знакомых мальчиков»: Апина раскрыла все секреты личной жизни дочери

https://static.news.ru/photo/c6da6680-1c23-11eb-8c83-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/neapina

Певица Алёна Апина рассказала об увлечениях своей единственной дочери Ксении Иратовой, которой скоро исполниться 19 лет.

Пока, к счастью, речи быть не может, чтобы она сделала меня молодой бабушкой. У неё прекрасная пора, которая называется юность. У неё много знакомых мальчиков. Сидеть дома рядом с маминой юбкой — ни в коем случае не про неё, — сообщила артистка в эфире программы «Ты не поверишь» на канале НТВ.

Ксения родилась в браке с продюсером Александром Иратовым, за которого певица вышла замуж в 1993 году. В 2017 году пара рассталась. Апина не торопиться вновь выходить замуж.

Мне штамп в сердце нужен. А штамп в паспорте нет, — подчеркнула исполнительница.

Как писал NEWS.ru, певица отказались поддержать своего первого мужа Валерия Апина, который подхватил коронавирусную инфекцию и неделю пробыл дома без помощи врачей. Артистка призналась, что не общалась с бывшим супругом около 30 лет и совсем не интересуется его судьбой.