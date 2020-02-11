https://static.news.ru/photo/18251bb4-4ce2-11ea-838d-fa163e074e61_660.jpg Семён Слепаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шоумен Семён Слепаков отреагировал на публикацию в Twitter лидера КПРФ Геннадия Зюганова, где тот высказался о вручении кинопремии «Оскар».

Зюганов в записи посетовал на то, что приз за лучший фильм не достался «Однажды в... Голливуде» режиссёра Квентина Тарантино. Лидер КПРФ предположил, что решение американских киноакадемиков было принято под влиянием «либерального лобби» и является политически предвзятым.

Самый неожиданный заступник Тарантино. Я думал, он за Джокера топит. Тот борец за права угнетённых всё-таки, — написал Слепаков в Instagram.

Оригинальная публикация Зюганова сопровождалась фото, где глава КПРФ жмёт руку Тарантино. Подписчики Слепакова предположили, что Зюганов мог вспомнить об «Оскаре», только чтобы получить повод опубликовать этот снимок.

«Оскар» за лучший фильм в 2020 году получила южнокорейская лента «Паразиты». Как сообщал NEWS.ru, американские дистрибьюторы после вручения премии решили расширить прокат картины режиссёра Пон Джун Хо.