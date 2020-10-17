Младший сын Валерии рассказал, что станет отцом

https://static.news.ru/photo/6084bc82-1138-11eb-a346-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/valeriya

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин показал своим подписчикам в Instagram совместную фотографию с беременной супругой Лианой.

1+1=3. У нас будет ребенок! Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви. Люблю тебя сильно-сильно, — подписал фотографию Арсений.

Instagram arseniy_shulgin

Пара пока не раскрывает пол будущего ребёнка. Также неизвестно, когда малыш появится на свет. Подписчики порадовались за звёздную пару и пожелали молодым супругам счастья.

Вы такие молодые, счастливые и красивые — прямо радость, — написали в комментариях.

Ранее Валерия рассказала, что будет активной бабушкой. Она призналась, что готова помогать невестке и сыну при любой удобной возможности. Для певицы это будет первый внук.

NEWS.ru писал, что муж Валерии Иосиф Пригожин показал трогательный момент со свадьбы Арсения и Лианы, когда новобрачные танцевали первый танец. Позже Арсений похвастался в соцсетях горой подарков, которыми уставлена квартира молодого человека.

Лиану Волкову Арсений Шульгин встретил в прошлом году, предложение девушке он сделал в июле этого года.