https://static.news.ru/photo/cb6e0522-190d-11ea-b3a0-fa163e074e61_660.jpg Митя Фомин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывший лидер группы HI-FI Митя Фомин в своё время пытался сотрудничать с известным продюсером Максимом Фадеевым, однако совместной работы у них не получилось.

Предложенный исполнителю контракт не очень нравился Фомину. Он содержал множество ограничений, но главный минус состоял в том, что никто не оказывал певцу продюсерской поддержки, передаёт teleprogramma.pro.

Кроме того, у артиста значительно сократилось количество выступлений, а ранее он мог давать по несколько концертов в день. Это во многом произошло из-за того, что Максиму Фадееву пришлось решать проблемы со здоровьем.

В какой-то момент пришёл и сказал, что больше так не могу и хотел бы разорвать контракт, — рассказал Фомин.

По условиям договора певец должен был в таком случае заплатить крупный штраф, но неустойку с него брать не стали.

Как писал News.ru, популярная певица Наргиз сообщила, что продюсер Максим Фадеев разорвал с ней контракт. Исполнительница добавила, что 16 июля получила документы о расторжении контракта. В них сказано, что лейбл снимает с себя ответственность за концерты, которые были запланированы в августе. Кроме того, Наргиз запретили исполнять произведения, написанные Фадеевым.