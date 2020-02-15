https://static.news.ru/photo/bf5f9df0-5089-11ea-8b91-fa163e074e61_660.jpg Митя Фомин с сестрой Светланой Фото: mf_agent/instagram.com

Певец Митя Фомин помог помолодеть своей сестре Светлане, которая была недовольна своим внешним видом.

Он привёл родственницу к пластическому хирургу, который отметил хорошую генетику пациентки и заявил о необходимости укрепить овал лица. Процедура обошлась в 500 тысяч рублей.

Фомин уже на следующий день после операции забрал сестру из клиники, пообещав рассказать, как пластика преобразила её, передаёт StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что Родриго Алвес, известный как «живой Кен», сделал очередную операцию по феминизации лица в одной из бельгийских клиник. По его словам, хирург изменил форму лица и глаз с помощью разреза на верхней части кожи головы.