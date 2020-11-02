Мирослава Карпович напугала подписчиков ногой «из фильма ужасов»

Актриса Мирослава Карпович опубликовала новую фотографию, на которой позирует в деловом костюме. Однако подписчиков больше впечатлила нога звезды, а не стильный наряд.
Главное, чтобы костюмчик Ваш всегда сидел, — написала Карпович.
На снимке актриса приняла довольно странную позу — короткая штанина открыла вид на стопу, которая перепугала некоторых поклонников. Одна из подписчиц призналась, что сначала даже не поняла, что это нога.
Как из фильма ужасов, что-то непонятное с рукой вперемешку, сразу и не поймёшь, пришлось разглядывать, — отметила другая.
По мнению пользователей, снимок испортила обработка.
Ранее NEWS.ru писал, что Карпович поиронизировала над заголовками статей, которые пишут о ней СМИ. Звезда «Папиных дочек» опубликовала пост, который сопроводила тегами: «разлучница года», «скандалистка» и «истеричка».