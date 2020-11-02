Мирослава Карпович напугала подписчиков ногой «из фильма ужасов»

https://static.news.ru/photo/63308a60-1cfa-11eb-af16-fa163e074e61_660.jpg Фото: m1r0slava_karpovich/instagram.com

Актриса Мирослава Карпович опубликовала новую фотографию, на которой позирует в деловом костюме. Однако подписчиков больше впечатлила нога звезды, а не стильный наряд.

Главное, чтобы костюмчик Ваш всегда сидел, — написала Карпович.

На снимке актриса приняла довольно странную позу — короткая штанина открыла вид на стопу, которая перепугала некоторых поклонников. Одна из подписчиц призналась, что сначала даже не поняла, что это нога.

Как из фильма ужасов, что-то непонятное с рукой вперемешку, сразу и не поймёшь, пришлось разглядывать, — отметила другая.

По мнению пользователей, снимок испортила обработка.

Ранее NEWS.ru писал, что Карпович поиронизировала над заголовками статей, которые пишут о ней СМИ. Звезда «Папиных дочек» опубликовала пост, который сопроводила тегами: «разлучница года», «скандалистка» и «истеричка».