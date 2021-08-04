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Миро высмеяла попытки 50-летней Кудрявцевой выглядеть моложе

16:19, 04 августа 2021
Миро высмеяла попытки 50-летней Кудрявцевой выглядеть моложе Лена Миро Фото: instagram.com/lenamyro
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Блогер Лена Миро с иронией прокомментировала новое фото 50-летней телеведущей Леры Кудрявцевой, сделанное на отдыхе в Турции. По мнению Миро, попытки Кудрявцевой использовать при обработке снимков фильтры и фотошоп, чтобы казаться моложе, выглядят смешно. Об этом блогер написала в своём ЖЖ.

Миро обратила внимание на комментарии подписчиков Кудрявцевой, которые, увидев её новую фотографию в Instagram, наперебой стали делать ведущей шоу «Секрет на миллион» комплименты, утверждая, что она «выглядит как девочка».

Нет, я прекрасно понимаю, что многие люди не умеют принимать свой возраст. Для них 50 — это что-то очень страшное, а не просто цифра. <...> К чести Кудрявцевой, она хотя бы отчасти не врёт. Фотошоп виден невооружённым взглядом, но зачем же выставлять тогда отредактированное тело, которое разительно отличается от того, что есть на самом деле?задаётся вопросом Миро.

Блогер отметила, что попытки разменявших шестой десяток женщин «хоть тушкой, хоть чучелком, но остаться в молодости» смотрятся смешно и нелепо.

Какой в этом смысл?! И разве это не обман читателей? И, что ещё хуже, не самообман?! Собрать лайков? Комментарии? Так ни первое, ни второе по факту-то не относятся ни к тебе, ни твоему телу, ни к твоему возрасту! Люди хвалят «зализанную» картинку несуществующего человека, — считает Миро.

Девушка дала свою оценку новому фото Кудрявцевой. По её мнению, изображённую на этом кадре женщину можно назвать девочкой, только если «отбросить детали и килограмм 20».

Кто эта полная и очень гладкая 40-летняя женщина? Явно ведь не 50-летний Лерун! — заключила блогер.

Ранее NEWS.ru рассказывал, кто такая Лена Миро, комментирующая жизнь звёзд, как она зарабатывает и что о ней думают герои её публикаций. Продюсер Яна Рудковская, в частности, усомнилась в существовании Миро и предположила, что за блогером стоит целая группа авторов. Через пару дней после выхода статьи NEWS.ru Лена Миро впервые за много лет опубликовала своё свежее фото.

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