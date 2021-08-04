Миро высмеяла попытки 50-летней Кудрявцевой выглядеть моложе

Блогер Лена Миро с иронией прокомментировала новое фото 50-летней телеведущей Леры Кудрявцевой, сделанное на отдыхе в Турции. По мнению Миро, попытки Кудрявцевой использовать при обработке снимков фильтры и фотошоп, чтобы казаться моложе, выглядят смешно. Об этом блогер написала в своём ЖЖ.

Миро обратила внимание на комментарии подписчиков Кудрявцевой, которые, увидев её новую фотографию в Instagram, наперебой стали делать ведущей шоу «Секрет на миллион» комплименты, утверждая, что она «выглядит как девочка».

Нет, я прекрасно понимаю, что многие люди не умеют принимать свой возраст. Для них 50 — это что-то очень страшное, а не просто цифра. <...> К чести Кудрявцевой, она хотя бы отчасти не врёт. Фотошоп виден невооружённым взглядом, но зачем же выставлять тогда отредактированное тело, которое разительно отличается от того, что есть на самом деле? — задаётся вопросом Миро.

Блогер отметила, что попытки разменявших шестой десяток женщин «хоть тушкой, хоть чучелком, но остаться в молодости» смотрятся смешно и нелепо.

Какой в этом смысл?! И разве это не обман читателей? И, что ещё хуже, не самообман?! Собрать лайков? Комментарии? Так ни первое, ни второе по факту-то не относятся ни к тебе, ни твоему телу, ни к твоему возрасту! Люди хвалят «зализанную» картинку несуществующего человека, — считает Миро.

Девушка дала свою оценку новому фото Кудрявцевой. По её мнению, изображённую на этом кадре женщину можно назвать девочкой, только если «отбросить детали и килограмм 20».

Кто эта полная и очень гладкая 40-летняя женщина? Явно ведь не 50-летний Лерун! — заключила блогер.

Ранее NEWS.ru рассказывал, кто такая Лена Миро, комментирующая жизнь звёзд, как она зарабатывает и что о ней думают герои её публикаций. Продюсер Яна Рудковская, в частности, усомнилась в существовании Миро и предположила, что за блогером стоит целая группа авторов. Через пару дней после выхода статьи NEWS.ru Лена Миро впервые за много лет опубликовала своё свежее фото.