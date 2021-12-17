Милохин и Медведева показали настоящее отношение друг к другу

Даня Милохин и Евгения Медведева показали свои отношения, ответив на каверзные вопросы в проекте GQ. Тиктокер и двукратная чемпионка мира продемонстрировали, насколько хорошо узнали друг друга за время участия в «Ледниковом периоде».

Спортсменка с ходу ответила, из какого города родом популярный блогер. Но затруднилась сказать, с кем у её партнёра на льду есть совместные треки. Выяснилось, что Милохин неплохо знает характер подружки и её привычки, но подробности её биографии, включая спортивные, его интересуют мало.

Медведева же, наоборот, с интересом слушала рассказы блогера о его прошлом, семье и разных случаях из жизни, не упуская ни одной детали. В итоге парочка пришла к выводу, что они неплохо узнали друг друга, хоть и каждый по-разному.

Примечательно, что во время интервью всё время прикасались друг к другу кончиками пальцев и много смеялись, что говорит о полном понимании между ними.

Ранее российская фигуристка, двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения Медведева и известный тиктокер Даня Милохин снова поцеловались во время исполнения совместного номера на телевизионном шоу «Ледниковый период».