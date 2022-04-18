«Миллиардер со справкой»: Охлобыстин высмеял Павла Дурова

Иван Охлобыстин в ироничной манере отреагировал на просьбу основателя Telegram Павла Дурова не называть его «российским миллиардером». Актёр посетовал, что предприниматель никак не может избавиться от «этой постылой российскости». Своё мнение режиссёр и драматург высказал в личном блоге.

Охлобыстин заявил , что его позабавила сама мысль о том, что Дуров и ещё несколько богачей, которые живут за границей, простили не называть их российскими миллиардерами, имея в виду, где Россия — а где они. Ведь, по их мнению, миллиардеры априори не могут быть российскими.

Но много, много букв. Необходима оптимизация, сжать смыслы как пружину, чтобы от этого проклятого «российского происхождения» раз и навсегда избавиться. Последний шаг к победе — никаких российских миллиардеров! Просто... И не надо усложнять, — сыронизировал актёр.

Несмотря на эти публичные высказывания, Охлобыстин всё же считает, что в России Дурову, который сейчас пытается угодить Западу, когда-то простят его слова. Режиссёр отметил, что россияне готовы понять и принять всё, хотя некоторые вещи можно принять раз и навсегда, а понять сложно.

Не называть российскими миллиардерами. А как называть? Уточните. Заранее согласны. Мы понимаем — санкции, — смеётся над миллиардерами Охлобыстин.

Однако, вдохновенно развивает мысль актёр, останавливаться на этом нельзя, потому что может появиться выражение «миллиардер российского происхождения», что тоже, в общем-то, одинаково.

Недостаточно для доказательства своей очевидной непричастности к этой постылой «российскости». Нужно быть умнее. Сказать: я не российский миллиардер и не миллиардер российского происхождения, я эльф. У меня и справка есть. Тогда вы сможете выйти на уровень — миллиардер российского происхождения со справкой, — припечатал российский актёр.

Ранее основатель российской соцсети «ВКонтакте» и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером, пишет сам журнал. Представитель Дурова сообщил, что предприниматель покинул Россию много лет назад и возвращаться не собирается.