Менеджер певицы Марины Абросимовой, известной как МакSим, отреагировала на слухи о поражении печени артистки. Яна Богушевская заявила «Газета.Ru», что не стала бы доверять «врачу» или «друзьям», которые не могут поставить свою фамилию рядом с громким заявлением.

Как человек, который работает с прессой более 10 лет, я могу сказать, что часто «друзья», «близкие» и «врачи» являются домыслами самих журналистов для поднятия цитируемости издания, — заявила менеджер больной певицы.

По её словам, врачи полностью обследовали певицу перед вводом в медикаментозный сон. Они не выявили никаких заболеваний, в результате которых могли бы быть вызваны осложнения с другими органами, отметила Богушевская.

Представительница певицы добавила, что учитывая нынешнее состояние артистки, реальный врач попросту не нашёл бы времени на созвоны с журналистами.

Ранее «МК» заявил, что причиной тяжёлого состояния российской певицы могло стать заболевание, поражающее печень, якобы обнаруженное после госпитализации. Менеджер МакSим полагает, что домыслы могут быть связаны со старым интервью, где артистка рассказывала о проблемах с алкоголем.

Певицу госпитализировали 15 июня. У неё поднялась высокая температура, медики зафиксировали высокое поражение лёгких и диагностировали пневмонию. Исполнительницу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввели в медикаментозную кому. В данной ситуации медикаментозный сон помогает пережить жизнеугрожающее состояние. Близкие, коллеги и поклонники звезды по всему миру надеются на её скорейшее выздоровление.

Корреспонденту NEWS.ru в частной медицинской клинике, где лечится певица МакSим, раскрыли стоимость услуг при госпитализации. Расходы выглядят внушительно — только за палату класса люкс в ВИП-отделении инфекционного стационара придётся отдать 1 млн рублей минимум.