Мать Юлии Началовой сообщила о двух новых смертях в семье

Мать Юлии Началовой Таисия Николаевна поделилась подробностями печальных событий в семье. Она написала в Instagram, что осенью умерли другая бабушка дочери Юлии Началовой — Веры, Елена Алдонина, а также тётя Юлии Началовой.

В 2012-м году в своем бенефисе «Непридуманные истории» Юля исполнила песню Say goodbye — «Сказать прощай», посвятив её памяти своей бабушки и памяти любимых артистов. Как сложно, вернее, невозможно сказать «прощай», когда уходят родные, любимые люди. В этом году беда постучалась в наши двери дважды... 2 сентября не стало моей младшей сестры Леночки, а 9 ноября скоропостижно ушла из жизни Лена Алдонина — бабушка Верочки, наша подруга, абсолютно родной для нас человек. Неожиданно и очень больно... Светлая память, — написала бабушка Веры Алдониной.

Родительница певицы отметила, что семья — это самое дорогое в жизни, поэтому надо её беречь.

Уходит 2021 год, и в наступающем 2022-м неустанно желаю только одного — здоровья! Берегите себя! Пусть ваши родные и любимые будут всегда рядом, — добавила Таисия Николаевна.

Сам 41-летний футболист смерть близкого человека не комментирует, Евгений Алдонин крайне редко распространяется о семейных событиях. Дочь спортсмена и певицы Юлии Началовой Вера живёт с отцом в его новой семье.

Подписчики Таисии Началовой выразили ей соболезнование, добавив, что близкие люди навсегда остаются в сердцах родных. «Держитесь! Наши близкие рядом до тех пор, пока мы помним о них», «Вечная память... Сердце сжимается, когда вспоминаю Юленьку», «Столько потерь... Сердце сжимается», написали в комментариях пользователи.

Ранее песня Юлии Началовой «Герой не моего романа», которую дочь певицы Вера Алдонина и Александр Панайотов исполнили в шоу «Дуэты», побила рекорды популярности и попала в тренды YouTube. За три дня видео, размещённое на канале артиста, набрало почти один миллион просмотров.