Мать Тимати насторожила поклонников видео с внуком

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Мать Тимати Симона Юнусова опубликовала видео с маленьким внуком Ратмиром. Малыш в кадре показывает, где у него носик, ротик, произносит односложные слова.

Ребёнок отвечает на все вопросы бабушки и ведёт себя так, словно видится с ней постоянно. Хотя сама звёздная бабушка утверждала, что редко видится с малышом.

Этот факт и вызвал недоумение поклонников рэпера, которые заподозрили, что мальчик на самом деле оставлен на бабушку.

Малыш вам рад! Вы редко видитесь, а у него реакция, как будто каждый день вместе. Или он ко всем так радушно? — напрямую спросил в комментариях один из поклонников.

На что мать рэпера ответила, что у ребёнка, мол, такой характер и он «рад всем».

Среди поклонников Тимати ходят слухи и о том, что его мать не очень хорошо относится к матери внука — модели Анастасии Решетовой. И та в отместку якобы ограничивает общение малыша с бабушкой. Но в ролике видно совсем другое отношение родных друг другу людей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после расставания модели Анастасии Решетовой с Тимати многие подписчики звезды упрекнули её в неискренности после слов, что она не унывает. Поклонники также считают, что она желает быть популярной без повода.