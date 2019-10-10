Мать Анастасии Заворотнюк приехала в клинику для тяжелобольных пациентов, чтобы справиться о здоровье дочери. На днях актрису тайно перевезли в эту клинику, где она, по некоторым данным, будет проходить реабилитацию.
Как стало известно
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что у 48-летней артистки возникла опухоль мозга на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.
Ранее News.ru писал, что артистке предстоит пройти сложный курс реабилитации. Из-за опухоли мозга у неё парализовало правую часть тела. Ей назначены эрготерапия и восстанавливающие водные процедуры.
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