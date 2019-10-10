https://static.news.ru/photo/f6ca1c64-d76e-11e9-a377-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Мать Анастасии Заворотнюк приехала в клинику для тяжелобольных пациентов, чтобы справиться о здоровье дочери. На днях актрису тайно перевезли в эту клинику, где она, по некоторым данным, будет проходить реабилитацию.

Как стало известно РЕН ТВ , родные часто навещают артистку. По свидетельствам пациентов, мама звезды почти ежедневно приносит ей самое необходимое. Сама клиника находится под строгой охраной. Проникнуть туда постороннему человеку практически невозможно.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что у 48-летней артистки возникла опухоль мозга на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее News.ru писал, что артистке предстоит пройти сложный курс реабилитации. Из-за опухоли мозга у неё парализовало правую часть тела. Ей назначены эрготерапия и восстанавливающие водные процедуры.