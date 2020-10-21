Мать Африкантовой накинулась с критикой на своего зятя Капаклы

https://static.news.ru/photo/7c2e15c0-13a2-11eb-b0a1-fa163e074e61_660.jpg Марина Африкантова и Роман Капаклы Фото: marina_afrika/instagram.com

Во вторник, 20 октября, по пути из Санкт-Петербурга в Москву Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в ДТП. Бывшие участники проекта «Дом-2» остались живы, однако их машина серьёзно пострадала.

Данный инцидент восприняла близко к сердцу мать Марины — Татьяна Африкантова. Женщина подчёркивает, что зять чуть не убил её дочь и разбил дорогую иномарку.

Роман накачал мышцы и ничего не соображает! Сколько можно говорить ему, чтобы не садился за руль чужой машины! — отметила Африкантова-старшая, слова которой приводит StarHit.

По её словам, Капаклы не имеет права садиться за руль, однако всё равно «лезет». Сам бывший участник «Дома-2» пока никак не комментирует слова своей тёщи.

Ранее NEWS.ru писал, что тратить деньги на дорогие коляски для ребёнка нет никакого смысла, заявил звезда «Дома-2» Иосиф Оганесян. Так он ответил на новость, что продюсер Яна Рудковская купила средство для детского передвижения за полмиллиона рублей.