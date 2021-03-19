Собчак обвинила Mash во лжи из-за «взятки» скопинскому маньяку

https://static.news.ru/photo/84172e10-605b-11eb-9309-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская телеведущая заплатила Виктору Мохову, известному как «скопинский маньяк», 50 тысяч рублей и купила ему мебель для дома за участие в её фильме. Ранее 70-летний Мохов вышел из тюрьмы и нарушил правила, отправившись сразу в Москву, а не в Скопин, где должен был находиться после заключения без права на участие в массовых мероприятиях.

Как пишет Mash, Мохов подтвердил каналу, что говорил с Собчак «по делюге» и съездил на могилу матери и свой завод.

Деньги у Собчак просил не он, а местный журналист. Полученную сумму он считает «копейками».

По данным Telegram-канала, сама Собчак отрицает, что передавала Мохову деньги. Что касается её фильма, он будет посвящён жертвам маньяка, а не его жизни, отметила телеведущая.

Ещё раз: никаких денежных переговоров с Моховым никогда не вела (что он и подтверждает), в ресторан не ходила. Да, он никому не даёт интервью, но я нашла возможность сделать этот фильм, — написала он в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Она отметила, что странно, что люди пытаются обсуждать произведение, которое ещё никто не видел.

Ранее NEWS.ru писал, что Мохов не собирается возвращаться в дом в Скопине, где держал пленных девушек. Мужчине выдали постановлении с адресом его нового места проживания под Рязанью, но он отличается от того, где раньше жил маньяк. «И это не дом в Скопине», — подтвердил источник СМИ.