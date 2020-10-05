Мария Аронова удивила публику шпагатом в студии у Корчевникова

https://static.news.ru/photo/22c497a8-0785-11eb-b6c3-fa163e074e61_660.jpg Мария Аронова Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

Мария Аронова повторила знаменитую сцену из фильма «Лёд», опустившись на шпагат прямо в студии программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. Так 48-летняя актриса продемонстрировала прекрасную форму и показала, что не нуждается в дублёрах.

Аронова рассказала, что с детства обладает не только актёрским талантом, но и безупречной гибкостью. Всё началось со спора на тему пословицы «Близок локоть, да не укусишь», который актриса успешно выиграла.

Потом, рассказала Аронова, она уже демонстрировала свои способности на уроках физкультуры, пока не получила двойку за спор с учителем, который обидел её одноклассницу. А вот во взрослой жизни ненормированный график работы и неправильное питание привели к образованию лишнего веса, который стал мешать актрисе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сценарий фильма «Лёд», который в 2018 году собрал в прокате полтора миллиарда рублей. По её мнению, сюжет обеих частей картины примитивен и совершенно не соответствует реалиям мира фигурного катания.