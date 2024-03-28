Мари Краймбрери раскрыла свой секрет красоты Мари Краймбрери заявила, что ей удается хорошо выглядеть из-за позитивных эмоций

Фото: NEWS.ru

Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери призналась, что секретом ее идеальной внешности являются позитивные эмоции и правильные люди рядом. На благотворительном марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского она заявила, что красота человека полностью зависит от внутреннего состояния. Поэтому важнее всего, как человек живет и относится к жизни, передает ее слова корреспондент NEWS.ru.

Я хорошо выгляжу, да? Я думаю, что все-таки хорошие эмоции и правильные люди рядом, потому что мне почему-то кажется, что наша красота начинается изнутри. Я когда попадаю в какое-то неприятное обстоятельство или рядом стою с неприятными людьми, я прям чувствую, как я начинаю плохо выглядеть. Мне кажется, самое важное — это то, как ты живешь, относишься к жизни, к своим близким людям и кто они, — рассказала Краймбрери.

Ранее блогера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери заметили вместе после ее концерта в Минске. Пара вышла к поклонникам, держась за руки. После выступления Манукян вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан. Блогер попытался скрыться от камер, однако капюшон ему в этом не помог.