Мари Краймбрери и Дава провели 8 Марта вместе Super: Даву и Мари Краймбрери заметили вместе после концерта в Минске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блогера Даву (Давида Манукяна) и певицу Мари Краймбрери заметили вместе после ее концерта в Минске, передает Telegram-канал Super. Пара вышла к фанатам, держась за руки.

Манукян попробовал скрыть лицо под капюшоном, но это у него вышло не очень успешно. По информации канала, после выступления он вместе с Краймбрери и своей мамой поехал праздновать 8 Марта в ресторан.

Ранее поклонники 30-летнего блогера в комментариях в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) предположили, что он встречается с 31-летней певицей. По мнению зрителей, в последние недели пара делилась похожими снимками и видео с острова Маврикий. Оба артиста начали одновременно писать в своих аккаунтах о любви, отметили комментаторы.

Кроме этого, Дава во время общения с журналистами на премии «Золотой орел» заявил, что любовь может длиться бесконечно. Как подчеркнул артист, сейчас он чувствует себя счастливым и не хочет затрагивать тему личной жизни. По мнению Манукяна, любовь — это много всего: когда ты видишь счастливые глаза своего человека, когда ты его обнимаешь и не хочешь отпускать, готов проводить все свое время вместе с ним, поддерживать его, целовать, обнимать.