Марат Башаров рассказал об увольнении из-за фотографии с Путиным

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Актер Марат Башаров (слева) и режиссер, актер Иосиф Райхельгауз

Актер Марат Башаров рассказал, что покинул труппу театра «Школа современной пьесы» из-за конфликта с бывшим художественным руководителем Иосифом Райхельгаузом. В интервью Star Hit артист отметил, что инцидент произошел из-за фотографии с президентом России Владимиром Путиным, которую он выложил в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Меня уволил Иосиф Леонидович из-за позиции. Он попросил меня удалить из Instagram пост с Владимиром Владимировичем Путиным — фотографию, сделанную на вручении госпремии России. Я отказался, а он и предложил: «Тогда, может, не поедете на гастроли?» Я и не поехал, — сказал Башаров.

В СМИ ранее распространялась информация о том, что актер покинул труппу по разным причинам. Сообщалось, что это произошло из-за срыва гастролей, запоя Башарова и его конфликте с Райхельгаузом из-за политических взглядов.

Актер также отреагировал на увольнение Рейхельгауза, которого сменил на посту Дмитрий Астрахан. По его словам, он не готов одобрять это, однако и не критикует, поскольку считает, что «так надо». Башаров вспомнил, как актриса Татьяна Васильева, отдавшая несколько лет театру, уволилась после того, как Рейхельгауз сказал «ваши дети с войны будут возвращаться в гробах, а я буду этому только радоваться».

Рейхельгауз сам из Одессы, его, конечно, в чем-то можно понять, — в месте, где ты родился, происходят военные действия. Но будучи режиссером московского театра говорить подобные вещи просто непозволительно и неправильно. Тем более Иосиф Леонидович еще ведь долгое время являлся педагогом. Вот у меня вопрос к Минкульту — чему мог научить человек с данной позицией? — сказал Башаров.

В феврале театр «Школа современной пьесы» не смог вернуться с гастролей в Россию из-за санкций Евросоюза. Причиной этого стали санкции, введенные ЕС.