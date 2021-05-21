Манижа раскрыла, почему выступает в платье из лоскутков

https://static.news.ru/photo/24fce910-ba29-11eb-a37c-96000091f725_660.jpg Певица Манижа Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении-2021, раскрыла во время шоу «ОК на связи» происхождение костюма для конкурса. Девушка выступает в большом платье из лоскутков. По словам звезды, идея принадлежит её матери, поражённой «количеством хейта» в адрес дочери. Семья решила показать разноцветным нарядом, что РФ — очень многонациональная страна.

И это круто, что Россия нас приняла много лет назад (Манижа родом из Таджикистана. — NEWS.ru), Россия стала нашим домом. И мы хотим показать эту многогранность на сцене Евровидения, потому что это важно говорить. Мы действительно большое государство с разными-разными прекрасными людьми, — добавила Манижа.

Она также рассказала о большом экране с представителями разных народов, проживающих в РФ. Автор концепции — режиссёр Ладо Кватания. Исполнительница вместе с ним выбирала героинь для номера.

У нас собралась совершенно замечательная команда — наш кастинг-директор Марго помогала находить таких разных, невероятных женщин. И мы за несколько дней собрали героинь в одно полотно и отправили на Евровидение, потому что контент туда нужно подавать раньше, чем начинается сам конкурс, — отметила знаменитость.

Говоря о самом конкурсе, россиянка добавила, что «какого-то духа конкуренции, по-честному, нет». Каждое государство подготовило «очень самобытных исполнителей», и они «искренне общаются друг с другом», но только на расстоянии из-за коронавирусных ограничений.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Яна Рудковская объяснила, почему певица Манижа, представляющая Россию на Евровидении, проиграет, заняв 5–8-е место. Она похвалила исполнительницу и её номер, однако звезде не понравилась песня Russian Woman («Русская женщина»). Знаменитость отметила, что петь на русском языке на европейском шоу — рискованно. Среди фаворитов Рудковская отметила участников из Франции, Италии и Мальты.