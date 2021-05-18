Манижа прошла в финал Евровидения

Представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение» в Роттердаме. Девушка выступила в первом полуфинале, проходившем на арене «Ахой».
О прохождении российской певицы в финал международного песенного конкурса объявили ведущие. Трансляцию передачи
Манижа выступила на Евровидении под номером три. Девушка покорила европейский зрителей необычайно эмоциональным и красивым номером. В начале выступления она вышла в нелепом платье с оборками, имитирующем старинный русский наряд, но буквально через несколько минут разоблачилась и предстала перед публикой в алом комбинезоне, буквально «порвав» зал.
Как сообщалось ранее, певица Манижа рассказала, какой совет получила от матери накануне своего выступления на Евровидении. Мать артистки и её сестра специально приехали в Роттердам поддержать представительницу России.