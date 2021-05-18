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Манижа прошла в финал Евровидения

00:13, 19 мая 2021
Манижа Манижа Фото: instagram.com/manizha/

Представительница России Манижа прошла в финал конкурса «Евровидение» в Роттердаме. Девушка выступила в первом полуфинале, проходившем на арене «Ахой».

О прохождении российской певицы в финал международного песенного конкурса объявили ведущие. Трансляцию передачи вёл Первый канал. Результат подсчитали по итогам голосования жюри и зрителей стран, которые участвуют в полуфинале.

Манижа выступила на Евровидении под номером три. Девушка покорила европейский зрителей необычайно эмоциональным и красивым номером. В начале выступления она вышла в нелепом платье с оборками, имитирующем старинный русский наряд, но буквально через несколько минут разоблачилась и предстала перед публикой в алом комбинезоне, буквально «порвав» зал.

Как сообщалось ранее, певица Манижа рассказала, какой совет получила от матери накануне своего выступления на Евровидении. Мать артистки и её сестра специально приехали в Роттердам поддержать представительницу России.

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