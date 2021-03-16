Манижа пожаловалась Собчак на травлю после отбора на Евровидение-2021

https://static.news.ru/photo/41d29868-81fe-11eb-b248-96000091f725_660.jpg Manizha Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певица Манижа была шокирована травлей, которой она подверглась после победы в отборе на песенный конкурс «Евровидение-2021». Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Собчак.

В эфире программы «Док-ток» на Первом канале Манижа призналась, что её ранят негативные комментарии в свой адрес. При этом с хейтом певица сталкивалась и ранее, однако такого объёма негатива она не получала никогда.

Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого, — пожаловалась Манижа.

Певица признаётся, что день, когда состоялся отбор, разделил её жизнь на до и после. Многие зрители оказались недовольны, что в России не нашлось более «русских» артистов, которые могли бы представить страну на международном конкурсе.

Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чём думаю, — недоумевает исполнительница.

Также Манижа призналась Ксении Собчак в своём главном желании. По словам девушки, было время, когда она очень хотела изменить внешность и стать похожей на американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.

Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался коллектив Little Big, писал NEWS.ru.