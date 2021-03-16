Манижа пожаловалась Собчак на травлю после отбора на Евровидение-2021

Певица Манижа была шокирована травлей, которой она подверглась после победы в отборе на песенный конкурс «Евровидение-2021». Об этом девушка рассказала в интервью Ксении Собчак.
В эфире программы «Док-ток» на Первом канале Манижа призналась, что её ранят негативные комментарии в свой адрес. При этом с хейтом певица сталкивалась и ранее, однако такого объёма негатива она не получала никогда.
Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого, — пожаловалась Манижа.
Певица признаётся, что день, когда состоялся отбор, разделил её жизнь на до и после. Многие зрители оказались недовольны, что в России не нашлось более «русских» артистов, которые могли бы представить страну на международном конкурсе.
Люди писали, что я оскорбила их чувства, но как? Я ведь просто вышла и спела то, о чём думаю, — недоумевает исполнительница.
Также Манижа призналась Ксении Собчак в своём главном желании. По словам девушки, было время, когда она очень хотела изменить внешность и стать похожей на американскую звезду реалити-шоу Ким Кардашьян.
О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.
Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался коллектив Little Big, писал NEWS.ru.