Maнижа объявила, что выходит замуж

Певица Манижа опубликовала сторис на своей странице в Instagram, где написала, что ответила согласием на предложение режиссёра Ладо Кватании. «Я сказала да», — написала исполнительница.

Известно, что пара начала встречаться ещё до выступления певицы за Россию на престижном музыкальном конкурсе «Евровидение». Кватания выступил в качестве режиссёра её танцевального номера.

Ранее телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения супруги миллиардера Кирилла Шамалова Жанны в разглашении медицинской тайны. Знаменитость отметила, что гостья её программы сама утвердила выпуск передачи в эфир, а также отметила: «где все учились хайпу, я преподавала». Об этом Собчак написала в своём Telegram-канале.

Она заявила, что изначально медицинскую тайну раскрыл адвокат Шамаловой в разговоре со СМИ и тогда же обнародовал заявление о суррогатном материнстве и требовании в СК РФ о проведении расследования. По словам Собчак, уже после этого супруга миллиардера в интервью с ней неоднократно говорила об этом же.