«Имею сказать»: Собчак ответила на обвинения Шамаловой

Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения супруги олигарха Кирилла Шамалова Жанны в разглашении медицинской тайны. Знаменитость отметила, что гостья её программы сама утвердила выпуск передачи в эфир. Об этом Собчак написала в своём Telegram-канале.

Вот, что я имею сказать. Первое: по поводу незаконного получения данных. В интервью я чётко говорю <...>, что данные мы получили от второй стороны, чтобы наша работа была честной и независимой, — написала телеведущая.

Она отметила, что изначально медицинскую тайну раскрыл адвокат жены олигарха в разговоре с одним из СМИ. Тогда представитель Шамаловой обнародовал заявление о суррогатном материнстве и требовании в СК РФ о проведении расследования. По словам Собчак, уже после этого супруга миллиардера в интервью с ней неоднократно говорила об этом же.

И кстати, в таком случае она раскрыла медтайну своего бывшего супруга Кирилла Шамалова, когда рассуждала, что у них были проблемы при попытках завести ребенка, — добавила телеведущая.

Что же касается документов, которые показали в эфире программы, то здесь телеведущая заметила, что команда не могла проверить их подлинность. Именно поэтому бумаги не были показаны крупным планом. Тем не менее, уже непосредственно на съёмках Собчак дала Шамаловой в руки листы и та подтвердила, что они являются медицинскими документами о суррогатном материнстве с личной подписью жены олигарха.

Ну и самое любимое, четвёртое: у меня есть личная переписка с Жанной Шамаловой, в которой она просит прислать черновик выпуска до выхода в эфир и затем письменно мне подтверждает, что в нем «всё хорошо». Сначала было всё хорошо, а когда поднялся шум, стало не хорошо? Интересно, — сыронизировала знаменитость.

Ранее нынешняя жена Кирилла Шамалова Жанна подала заявление в прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак. Бизнесвумен утверждает, что журналистка раскрыла врачебную тайну в ходе их интервью.