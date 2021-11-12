Жена олигарха Шамалова подала заявление на Собчак после интервью

Нынешняя жена Кирилла Шамалова Жанна подала заявление в прокуратуру на телеведущую Ксению Собчак. Бизнесвумен утверждает, что журналистка раскрыла врачебную тайну в ходе их интервью, передаёт Telegram-канал URA.RU.

Собчак в ходе своей передачи показала документы с информацией о биоматериале, который был использован для зачатия ребёнка Шамаловых. Кроме того, экс-ведущая «Дома-2» опубликовала запись разговора Жанны с директором фирмы по суррогатному материнству Ильёй Подольским. По словам супруги миллиардера, таким образом Собчак разгласила врачебную тайну. Шамалова подчеркнула, что её разговор с Подольским не записывался. Она не понимает, кто мог предоставить скандальной звезде эти материалы.

Ранее Шамалова подробно рассказала о своей жизни, в том числе и о браке, и о бракоразводном процессе. По её словам, она вышла замуж за бизнесмена в 2018 году. До этого пара встречалась в течение года. Свадьба прошла в московском ресторане в узком кругу. Платье невесты было изготовлено одним люксовым брендом.

Адвокат заявил NEWS.ru, что в ближайшие дни обратится в правоохранительные органы с просьбой установить, кто предоставил Ксении Собчак документы, составляющие тайну частной жизни Жанны Шамаловой, и каким образом запись телефонного разговора директора клиники с клиенткой оказалась у ведущей.