Манижа поблагодарила хейтеров за «хорошую броню»

https://static.news.ru/photo/987eb3f8-b4b8-11eb-960e-96000091f725_660.jpg Манижа Сангин Фото: manizha/instagam.com

Певица Manizha (Манижа Сангин), которая выступит от РФ на музыкальном конкурсе «Евровидение», рассказала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки телеканала RTVI, как настраивается перед шоу. По её словам, она готовится в первую очередь психологически, из-за своей эмоциональности и тонкой натуры. Звезда отметила, что благодарна хейтерам за критику в последние два месяца, так как «обросла хорошей бронёй».

Я правда утихомирила свой эмоциональный пыл и поняла, что сейчас я еду [на Евровидение] ради одной, самой главной цели — это насладиться тем, что я живой человек, я могу стоять на этой сцене и петь. И я хочу быть услышанной. Для меня это главный приоритет. Не медаль в рамочке, а я хочу, чтобы меня и мой манифест услышали, — добавила Манижа.

Она отметила, что ради этого и занимается творчеством и ни под что не подстраивалась: ни под национальный отбор, ни под Евровидение. Звезда считает, что осталась такой, какая есть, «даже, наверно, чуть лучше стала». По её словам, глава Первого канала Константин Эрнст «очень лояльно и очень открыто» относится к её образу, хотя имидж «достаточно противоречивый».

Кроме того, Манижа назвала известных женщин, которые её вдохновляют. Среди них: Алла Пугачёва, Лолита Милявская, Фаина Раневская, Чулпан Хаматова, Елизавета Глинка и другие. Звезда также назвала отличительную черту русских женщин. По словам исполнительницы, в россиянках кроется мощная сила, «которая может разрушить всё в пух и прах, либо эта сила может поднять целую планету Земля». Манижа отметила, что женщинам часто приходится бороться за существование, поэтому они тратят энергию не по назначению или вовсе гасят её.

Евровидение пройдёт c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Накануне Манижа объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.

Ранее сообщалось, что Манижа прокомментировала стрельбу в гимназии № 175 в Казани. В своём Instagram-аккаунте она написала, что этот случай «разрывает сердце». Исполнительница отметила, что «никогда, нигде, ни за что не должны дети в своей жизни встречаться с оружием».