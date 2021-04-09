Манижа объяснила, почему считает себя русской женщиной

https://static.news.ru/photo/ffdbd818-9a79-11eb-b14c-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Певица с таджикскими корнями Манижа Сангин объяснила, почему называет себя русской женщиной. Артистка едет на Евровидение от России с одноимённой песней.

Манижа пояснила, что на данный момент испытывает на себе огромное давление со стороны хейтеров. И эта травля самым необыкновенным образом позволила ей почувствовать себя в России как дома, рассказала певица в интервью британской газете Guardian.

Я не зря называю себя русской женщиной. Имею на это право, — пояснила артистка.

Несмотря на хейтерскую атаку, у Манижи нашлись сторонники, которых сплотила эта ситуация, и подарили певице уверенность в себе. Она видит, что люди вокруг испытывают точно такие же проблемы: давление социума и стереотипов.

Критика в адрес Манижи сыпется со всех сторон. Не удержался от комментариев и эксперт Сергей Соседов. Он заявил, что Манижа «плохо поёт» и тем унижает «образ русской женщины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что информационный шум вокруг российской участницы грядущего Евровидения Манижи, скорее всего, вызван специально, считает эзотерик и экстрасенс Алёна Орлова. По её словам, исполнительницу могут продвигать на «музыкальный олимп» отечественной эстрады покровители, так как «девочка молодая и ничем себя не зарекомендовавшая, кроме клубных концертов».