Манижа объяснила, почему считает Евровидение санаторием

https://static.news.ru/photo/8094f4f6-b6f1-11eb-aa5c-96000091f725_660.jpg Фото: manizhamusic/facebook.com

Участники музыкального конкурса «Евровидение-2021» не могут контактировать друг с другом, традиционные вечеринки отменили на фоне пандемии COVID-19, поэтому шоу похоже на санаторий, объяснила в разговоре с РИА Новости представительница России певица Манижа. Звезда добавила, что сейчас находится «в состоянии спокойствия», со своей командой «много занимается спортом», смотрит фильмы и общается.

Я очень рада, что в этом году нет никаких традиционных вечеринок, никаких тусовок, потому что они забирают очень много энергии. Ты не набираешься сил, а, наоборот, отдаёшь. <...> Санаторий, а не Евровидение! Поначалу казалось, что будет сложно. Но мы ко всему привыкаем. <...> Мне нравится находиться в изоляции, особенно перед таким ответственным мероприятием, — отметила Манижа.

По её словам, за кулисами конкурса никаких конфликтов нет, так как «работают такие профессионалы, что кроме удовольствия ничего быть не может». Однако лично подружиться с представителями других стран пока не получилось, но «на расстоянии успели обмолвиться приветствиями со шведом Tusse». Исполнительница также уверена, что попадёт в финал, а в случае победы готова съесть «огромный бургер», выпить шампанское и начать танцевать.

16 мая в Роттердаме открылся международный песенный конкурс «Евровидение». На берегу реки Ньиве-Маас собрались представители делегаций 34 из 39 участвующих в конкурсе стран. Открытие транслировалось онлайн для поклонников мероприятия и журналистов, которые не смогли прибыть на место в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса. Полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, финал состоится 22 мая. Транслировать конкурс в этом году будет Первый канал.

Накануне участники Евровидения-2021 из Австралии и Хорватии положительно оценили песню Russian Woman российской конкурсантки Манижи. Так, представительница Хорватии Альбина в интервью на YouTube сказала, что готова отдать России максимальное количество баллов.

Ранее Манижа рассказала в эфире YouTube-шоу «Специальный гость» с Тиной Канделаки телеканала RTVI, как настраивается перед шоу. По её словам, она готовится в первую очередь психологически из-за своей эмоциональности и тонкой натуры. Звезда отметила, что благодарна хейтерам за критику в последние два месяца, так как «обросла хорошей бронёй».