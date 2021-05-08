Манижа изменила текст песни для Евровидения

https://static.news.ru/photo/937e6794-b08b-11eb-bfed-96000091f725_660.jpg Манижа Фото: Скриншот с видео/manizhamusic/vk.com

Певица Манижа, представляющая Россию на музыкальном конкурсе Евровидение-2021, объяснила, почему решила изменить текст композиции накануне шоу, передаёт РИА Новости. На пресс-конференции в Роттердаме журналисты отметили, что в песне «Russian Woman» поменялись слова: вместо «You're strong enough to bounce against the wall» («Вы достаточно сильны, чтобы отскакивать от стены») теперь звучит: «You're strong enough to break the wall» («Вы достаточно сильны, чтобы сломать стену»).

Я немного изменила песню, когда записывала её, до релиза. И я решила, что нет, мы не «отскакиваем» от стен, мы здесь для того, чтобы ломать их, — призналась Манижа.

Евровидение пройдёт c 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды). Накануне звезда объяснила выбор одного из нарядов, в котором появляется на сцене. Речь идёт о красном комбинезоне, его артистка назвала одеждой рабочего класса. Первый костюм, в котором певица появляется на сцене, сшит из лоскутов ткани, присланных со всех регионов РФ.

Ранее сообщалось, что слова трека «Русская женщина» номинированы на премию Eurostory Award. На эту награду традиционно претендуют пять лучших, по мнению организаторов конкурса, текстов песен для шоу. При этом в РФ песня подверглась массовой критике со стороны общественников и политиков, в результате чего композицию даже решили проверить на наличие признаков экстремизма.