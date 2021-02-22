«Мамина копия»: жена Петросяна показала подросшего сына

На снимке 31-летняя жена юмориста Евгения Петросяна держит на руках улыбающегося ребёнка. Малыш одет в синюю кепочку и забавный костюмчик со слонами.

Защитника можно родить! — написала она в комментарии к фото.

На вопрос подписчиков, почему она не выкладывает общие семейные фотографии, Татьяна ответила: «Потому что это не семейный фотоальбом, а страничка в Instagram». Также многие подписчики умилились ребёнку. «Хорошенький защитник», «Мамина копия», «Хороооооошенький! Это счастье большое!», написали они.

Ранее Татьяна Брухунова, сама того не желая, спровоцировала очередную волну слухов о своей второй беременности. Женщина опубликовала в социальной сети Instagram видео, снятое на ферме в Сочи, где она в данное время отдыхает. На Брухуновой надет фартук, затянутый на талии для того, чтобы козы, которых она кормила, не испачкали одежду.

Некоторые подписчики отметили, что живот Татьяны выглядит округлившимся. Они предположили, что в семье Петросяна скоро будет пополнение, писал NEWS.ru.

Впервые о романе Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают совместного сына. По слухам, мальчик был рождён от суррогатной матери, но избранница Петросяна уверяет, что рожала ребёнка сама, а беременность «искусно скрывала».