Молодая жена Петросяна подогрела слухи о беременности новым видео

https://static.news.ru/photo/9b0d307a-6df2-11eb-b044-96000091f725_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, сама того не желая, спровоцировала очередную волну слухов о своей второй беременности.

Женщина опубликовала в социальной сети Instagram видео, снятое на ферме в Сочи, где она в данное время отдыхает. На Брухуновой надет фартук, затянутый на талии, для того, чтобы козы, которых она кормила, не испачкали одежду.

Некоторые подписчики отметили, что живот Татьяны выглядит округлившимся. Они предположили, что в семье Петросяна скоро будет пополнение.

В декабре 2020 года поползли слухи о том, что Татьяна Брухунова, супруга 75-летнего артиста Евгения Петросяна, скоро станет мамой второй раз. По словам соседей матери Брухуновой, та давно намекала, что собирается покинуть Тулу, потому что второй раз готовится стать бабушкой. Родительница намерена помогать Татьяне с детьми.

Впервые о романе Петросяна с молодой помощницей заговорили два года назад. Ради Брухуновой артист развёлся с Еленой Степаненко после 30 лет брака. Вскоре пара официально зарегистрировала свои отношения. Сейчас Петросян и его бывшая помощница воспитывают совместного сына. По слухам, мальчик был рождён от суррогатной матери, но избранница Петросяна уверяет, что рожала ребёнка сама, а беременность «искусно скрывала», писал NEWS.ru.