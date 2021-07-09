«Мама, я не зигую»: Костюшкин подал в суд на Монеточку за плагиат

Концертный директор российского певца Стаса Костюшкина, известного по выступлениям в группе «Чай вдвоём», Сергей Комиссаров в разговоре с порталом ФАН подтвердил, что музыкант подал в суд на Монеточку (Елизавета Гырдымова). Исполнитель обвинил коллегу в плагиате и требует от неё компенсации в 900 тысяч рублей.

Речь идёт о её песне «Мама, я не зигую». По предварительным данным, Костюшкин уверен , что композиция очень похожа на его хит «Женщина, я не танцую», которую Монеточка якобы просто украла, а потом изменила.

Представитель Костюшкина не раскрыл деталей иска к Монеточке, но подтвердил, что это не слухи. Он отметил, что примерно через неделю адвокат музыканта обозначит позицию официально.

Накануне стало известно, что Николай Басков выпустил клип к своей новой песне «Забывай». Внимательные поклонники обратили внимание, что видео российского певца очень напоминает клип к песне Wicked Game американского исполнителя Криса Айзека.

Ранее в плагиате уличили украинских организаторов Евровидения. Сценарист Анастасия Михайлова заявила, что постановка на песню «Шум» группы Go_A, представляющей Украину на международном конкурсе «Евровидение» в 2021 году, является её режиссёрским тритментом — от идеи до реализации.